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18.04.2018

Проект Кабмина об отмене желтого сигнала светофора нарушает Конвенцию ООН

Источник: Українські новини

Проект решения Кабинета Министров Украины об отмене желтого сигнала светофора нарушает Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, принятую Организацией Объединенных Наций (ООН) 8 ноября 1968 года. Данная Конвенция ООН была ратифицировна указом Президиума Верховного Совета УССР №2615-VIII от 25 апреля 1974 года.

Об этом говорится в тексте Конвенция ООН, передают Українські Новини.

"Световые сигналы трехцветной системы состоят из трех немигающих огней, а именно: красного, желтого и зеленого; зеленый огонь должен включаться только после выключения красного и желтого огней", - говорится в ст. 23 "Сигналы, предназначенные для регулирования движения транспортных средств" вышеупомянутой Конвеции.

Отдельно упомянуты в той же ст. 23 Конвеции о дорожных знаках и сигналах двухцветные светофоры, использование которых предусмотрено только как временное устройство и строго ограничено временными рамками.

"Световые сигналы двухцветной системы могут применяться лишь в виде временных установок с оговоркой относительно срока замены существующих приспособлений, предусмотренного п. 3 ст. 3 настоящей Конвенции", - указано в документе.

Тем не менее сегодня, 18 апреля, Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Подобное поручение Кабмин аргументировал аварией с многочисленными человеческими жертвами, произошедшей в Кривом Роге (Днепропетровская область).

 

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