Прокуратура обнародовала видео взрыва в Сумах

Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании.

Сепаратисты выжигают дома жителей Южного, чтобы вынудить их покинуть поселок, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Пожар возник еще 28 мая и за два дня охватил территорию в 580 гектаров леса. К ликвидации пожара привлекли спасателей из шести областей.

Граждан возмутило то, что правоохранители намеревались эвакуировать избирательный участок в связи с анонимным сообщением о заминировании.

По данным Укргидрометцентра, на выходных в некоторых областях пройдут дожди, жара немного спадет.

Во время встречи стороны обсудили проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе.

По качеству дорог Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи, где асфальтовые покрытия не отвечают нынешним условиям эксплуатации дорог.

Зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы на Азовском море будут продолжаться якобы все лето – до сентября.

Сотрудник полиции выстрелил в дебошира в Берлинском соборе. Сообщения о ранении одного полицейского не подтвердились.

С самого утра все избирательные участки в поселке Цебриково оказались "заминированы". А помощник нардепа устроил стрельбу.

В Вильнюсе стартовали ежегодные учения Saber Strike - 18 тысяч солдат, 19 стран, руководство осуществляют США. Среди целей отработка взаимодействия между размещенными на Балтике батальонами НАТО.

Президент Украины и король Испании отметили, что основными принципами, которые характеризовали двустороннее взаимодействие, всегда были дружба и взаимное уважение.

В 2017 году на топ-тройку производителей меда приходилось около 40% всего объема экспорта. В ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной и Индией.

Произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. К тушению привлечены 29 единиц техники и 126 человек.

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на полкопейки до 26,165 грн/долл, курс в покупке также вырос на одну копейку – до 26,15 грн/долл.

На Донбассе с начала суток ранены два бойца

Минобразования начало переговоры с венгерской общиной в Украине об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Венгерская община в Украине хочет, чтобы их дети учились по венгерским учебникам

У Украины есть возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы МВФ, но в этом случае повышаются риски для экономики, утверждает Дмитрий Сологуб.

У Билла Уоррена возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней, сообщили в ГСЧС.

Большинство людей из "расстрельного списка" – украинские журналисты, а также журналисты, которые выехали из России.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Раде принять проект постановления №8343 о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

В Украине могут запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу-2018

В Украину с визитом прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис.

На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы – 2 млрд куб. м.

Президент России в очередной раз заявил, что украинцы и россияне - это один народ и будущее у них должно быть общее. Также он рассказал об угрозе украинской государственности.

На улице Северной накопилось более двух тысяч тонн отходов. Чиновники обещают вывезти мусор до 16 июня.

На встрече министров иностранных дел нормандской четверки будут представлены инициативы Германии и Франции по решению ситуации на востоке Украины.

По данным статистического ведомства, в мае инфляция в Украине не изменилась, а в годовом измерении замедлилась до 11,7%.

Вместе с Данилюком заявление на увольнение написали заместители советники, которых он привел в Минфин.

По словам президента, военные сводки о ситуацию на Донбассе изменились в лучшую сторону после началал Операция объединенных сил.

Президент провел встречу с родными и семьями украинских политзаключенных, которые, по его словам, осудили заявление нардепа.

Более года Украина ждала пересмотра программы и получение пятого транша МВФ по ряду причин, в том числе из-за цены газа и Антикоррупционного суда.

Спикер Рады подписал закон во время заседании с представителями парламентов Грузии и Молдовы.

Небольшие предприятия начнут продавать через систему ProZorro уже в этом месяце, сообщил премьер.

"Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации", – написала Науменко на своей странице в Facebook.

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва гранаты в сумском ночном клубе Луна. Видео опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в вовскресенье, 10 июня.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей