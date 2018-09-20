Прокуратура объяснила обыски в госцентре МОЗ

Источник: Корреспондент.net

В прокуратуре Киева уверяют, что не изымали серверы во время обысков в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указано, что обыск проводился в рамках следствия в уголовном производстве о возможном завладение государственными средствами в особо крупных размерах при закупке и использовании ГП Государственный экспертный центр программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом.

Как уточнили в прокуратуре, цель обыска - изъятие копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы.

"Подчеркиваем, что прокурором и следователем в уголовном производстве любые действия по изъятию серверов с реестром пациентов, которые могут привести к приостановке его работы, не осуществляются", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что IT-специалисты должны корректно скопировать соответствующую компьютерную программу и исключить утечку конфиденциальной информации о пациентах. Там также призвали руководство Центра добровольно выдать ключи доступа к программному обеспечению.

"Осознавая необходимость сохранения врачебной тайны и конфиденциальной информации о пациентах, призываем руководство Государственного предприятия к сотрудничеству со следствием путем добровольного предоставления ключей доступа к программному обеспечению с целью его корректного копирования с последующим удалением в присутствии должностных лиц ГП персональных данных пациентов", - отметили в прокуратуре.