Прокуратура объявила подозрение мэру Черкасс

Источник: Корреспондент.net

Городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко в четверг, 4 октября, объявлено о подозрении. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Мэра обвиняют по статье о препятствовании работе депутатов в связи с проведением в августе 2018 года "тайной" сессии в Каневе.

За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование установило, что городской голова Черкасс, который, согласно законодательству, возглавляет Черкасский городской совет, умышленно, вопреки интересам местного самоуправления, создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета.

Речь идет о том, что Бондаренко, хоть и подписал распоряжение о переносе продолжения работы 56 пленарного заседания 2 сессии горсовета на утро 23 августа (о чем были проинформированы все депутаты и структурные подразделения городского совета), однако не продолжил работу этого заседания.

"Вместо этого, с целью создания препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета 22.08.2018, находясь в г. Канев, не доводя в установленном порядке к сведению должностных лиц отдела по вопросам работы Черкасского городского совета, депутатов и руководителей структурных подразделений совета, городской голова Черкасс объявил о распоряжении о созыве 57 внеочередного заседания 2 сессии Черкасского городского совета по рассмотрению отраслевых и земельных вопросов в 15 часов 22.08.2018 в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в г. Канев", - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, мэр Черкасс не проинформировал членов территориальной громады, представителей СМИ и не сообщил в определенные законодательством сроки всем местным депутатам.

"Городской голова, председательствуя, провел внеочередную сессию горсовета, которая длилась около 30 минут, тем самым "создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие, а также лишил последних возможности реализовать предоставленные законом полномочия представлять на сессии Черкасского городского совета интересы своих избирателей и соответствующие партийные организации, принимать важные для громады Черкасс решения, голосовать, вносить предложения, изменения и поправки в решения", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями подозреваемый, вопреки интересам местного самоуправления, безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной громады во время проведения внеочередной сессии.

В уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.