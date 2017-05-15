Прокуратура обжалует решение суда о выходе под залог участника беспорядков в Днепре 9 мая

Источник: РБК-УКРАИНА

Прокуратура Днепропетровской области обжалует решение суда о выходе под залог участника беспорядков в Днепре 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Сообщается, что 12 мая Октябрьский районный суд Днепра одному из подозреваемых в совершении преступлений во время проведения праздничных мероприятий 9 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 128 тыс. гривен.

"Прокуратура Днепропетровской области не согласилась с указанным решением в части предоставления подозреваемому возможности избежать нахождения под стражей и подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой будет проходить в Апелляционном суде Днепропетровской области", - отмечают в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по фактам столкновений, произошедших 9 мая в Днепре во время проведения праздничных мероприятий.



