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02.11.2018

Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы

Источник: DW

Испанская прокуратура потребовала лишить свободы бывших лидеров каталонских сепаратистов. 12 ключевых представителей сепаратистского движения должны получить сроки от 7 до 25 лет за мятеж и неправомерное использование бюджетных средств при попытке отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, сообщила прокуратура в Мадриде в пятницу, 2 ноября.

В частности, для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса прокурор потребовал 25-летний срок, для экс-спикера парламента в Барселоне Карме Фуркадей и бывшего главы Национальнрой ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса - 17 лет тюрьмы. В отношении скрывающегося в Бельгии бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона решение не принято, так как законы Испании не позволяют вести подобный процесс в отсутствие обвиняемого.

Начало процесса ожидается в 2019 году

В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании, сообщил Верховный суд в Мадриде 25 октября. В настоящее время Жункерас и ряд других лидеров сепаратистов находятся в следственном изоляторе. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как Пучдемон провел референдум об отделении региона от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость. В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, но так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости. В октябре 2018 года сторонники независимости региона объявили о создании новой партии - "Национальный призыв к республике".

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