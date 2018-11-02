Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы

В частности, для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса прокурор потребовал 25-летний срок, для экс-спикера парламента в Барселоне Карме Фуркадей и бывшего главы Национальнрой ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса - 17 лет тюрьмы. В отношении скрывающегося в Бельгии бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона решение не принято, так как законы Испании не позволяют вести подобный процесс в отсутствие обвиняемого.

Начало процесса ожидается в 2019 году

В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании, сообщил Верховный суд в Мадриде 25 октября. В настоящее время Жункерас и ряд других лидеров сепаратистов находятся в следственном изоляторе. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как Пучдемон провел референдум об отделении региона от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость. В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, но так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости. В октябре 2018 года сторонники независимости региона объявили о создании новой партии - "Национальный призыв к республике".