Прокурор, который внес заявление Портнова в ЕРДР, внезапно уволился

Источник: Українські новини

Заместитель прокурора Автономной Республики Крым (АРК), советник юстиции Александр Удовиченко, который недавно внес заявление бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Портнова о преступлении руководителя Севастопольского морского завода и государственного предприятия "Зоря" — "Машпроект" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), внезапно уволился из прокуратуры.

Об этом сообщает интернет-издание "Закон и Бизнес".

Факт увольнения Удовиченко подтвердили в Прокуратуре АРК.

В заявлении, которое стало основанием для открытия уголовного производства, речь шла о государственной измене, совершенное менеджером Петра Порошенко (тогда бенефициаром предприятия), который руководил Севастопольским морским заводом, а сейчас - крупнейшим оборонным предприятием Украины "Зоря" — "Машпроект" (госпредприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" — "Машпроект"). Фигурант фактически признал Севастополь русским городом федерального значения и посылал российской власти отчетность о работе предприятия.

Согласно справке, размещенной на сайте Прокуратуры АРК Александр Удовиченко родился в 1988 году в г. Белгород-Днестровский Одесской области. В 2010 году окончил Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова.

Карьеру прокурора начал в 2012 году стажером в должности помощника прокурора г. Новая Каховка Херсонской области.

С июня 2012 года стажер на должности прокурора прокуратуры г. Новая Каховка Херсонской области.

С 2012 года по 2015 год находился на должностях прокурора прокуратуры г. Новая Каховка Херсонской области, Суворовского района г. Одесса, г. Одесса Одесской области.

С 2015 года по 2016 год на должностях заместителя руководителя Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области и Коминтерновского местной прокуратуры Одесской области.

В 2016 году занимал должность начальника следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Автономной Республики Крым.

В 2017 году занимал должность начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Автономной Республики Крым.

Приказом генерального прокурора Украины от 29.09.2017 №162к назначен на должность заместителя прокурора Автономной Республики Крым.

За добросовестную службу в органах прокуратуры неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором Украины.