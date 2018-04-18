Прокурор объяснил отсутствие проверок в "Зимней вишне"

Источник: DW

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово был исключен из списка плановых проверок предприятий как субъект малого и среднего бизнеса, выяснили следователи. Это было сделано по указанию вышестоящего руководства, рассказал следствию прокурор города Кемерово. "Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства", - сообщает в среду, 18 апреля, Следственный комитет РФ (СКР).

Имя городского прокурора в нем не названо. Ведомство в городе возглавляет Олег Заратовский, говорится на сайте областной прокуратуры.

Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу о пожаре арестованы восемь человек.