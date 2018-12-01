Прокуроры за два года вернули 108 миллиардов - ГПУ

Источник: Корреспондент.net

Органы прокуратуры с июня 2016 года до октября этого года вернули Украине средства и активы стоимостью почти 108 миллиардов гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 1 декабря.

По данным Луценко, в рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.

"По результатам реализации представительских полномочий в судах: средства - 40,5 млрд грн, земля - 213 тыс. га стоимостью 22,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования уголовных производств возвращен 1 млрд грн.