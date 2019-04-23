23.04.2019
Промпризводство начало расти после падения
Источник: Корреспондент.net
В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Госстат Украины.
Вместе с тем, за январь-март промпроизводство сократилось на 0,9%.
За первый квартал в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности падение - 0,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 3,7%.
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