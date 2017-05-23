Промпроизводство падает третий месяц подряд

Источник: КорреспонденТ.net

В апреле украинское промышленное производство снова снизилось. Таким образом, его спад зафиксирован третий месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Согласно им, в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство уменьшилось на 6,1 процента (скорректировано на эффект календарных дней - на 4,6 процента) против падения 2,7 процентов месяцем ранее.

Если же сравнивать с мартом этого года, то в апреле промпроизводство в апреле упало на 6,9 процента без учета сезонной корректировки, а с учетом корректировки - на 1,7 процента.

Кроме того, с января по апрель по промпроизводство снизилось на 2 процента по сравнению с этим периодом прошлого года.

Напомним, что в 2016 году промпроизводство в Украине выросло на 2,4 процента после длившегося четыре года спада: