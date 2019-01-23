23.01.2019
Промпроизводство Украины выросло на 1% за год
Источник: Корреспондент.net
В 2018 году рост промышленного производства Украины составил 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в среду, 23 января.
Так, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,1%, в перерабатывающей промышленности - 0,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,8%.
При этом в декабре прошлого года объемы промышленного производства сократились на 3,5%.
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