Пропавший глава Интерпола подал в отставку

Источник: Корреспондент.net

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.