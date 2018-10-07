07.10.2018
Пропавший глава Интерпола подал в отставку
Источник: Корреспондент.net
Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.
"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.
Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.
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