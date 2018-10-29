Прорывная терапия. Депрессию вылечат псилоцибином

Источник: Корреспондент.net

Лечение псилоцибином было признано "прорывной терапией" Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов министерства здравоохранения США.

Теперь в Штатах активное вещество галлюциногенных грибов можно будет легально использовать для дальнейших исследований терапии психических расстройств.

Легализация психоделика для терапии

Американские власти присвоили статус "прорывной терапии" (breakthrough therapy) использованию для лечения депрессии активного вещества галлюциногенных грибов - псилоцибина. Это означает, что теперь этот психоделик можно будет легально использовать для дальнейших исследований терапии психических расстройств, сообщает N+1 29 октября.

Такой статус назначается Управлением не тем лечебным препаратам и методикам, которые уже прошли клинические испытания и имеют статус новейших средств, заслуживающих особого внимания, а означает именно разрешение на использование его в активных клинических исследованиях.

Они получат приоритет в дальнейшем одобрении использования и ускорения распространения в качестве лекарственного препарата.

Пока что псилоцибин все еще входит в список запрещенных наркотических веществ в США, однако в случае, если ученым удастся доказать его эффективность при лечении депрессии и других психических расстройств, статус пересмотрят.

В 2016 году американские власти выдали разрешение на масштабные клинические испытания MDMA, известного как "экстази". В качестве легального и эффективного лечения психических расстройств "экстази" может быть использован уже в течение ближайших лет.

Депрессия - распространенное заболевание

Наиболее распространенным психическым заболеванием является депрессия. По оценкам ВОЗ, от нее страдает более 300 миллионов человек из всех возрастных групп в мире. В Соединенных Штатах с депрессией около 30 процентов американцев. в Украине депрессией страдает 6,3 процента населения.

Однако это только официальные данные. Из-за стигматизации, все еще нередко сопутствующей депрессии, многие не признают того, что больны и не обращаются за лечением.

Однако, несмотря на полвека исследований, повсеместную рекламу и невероятные объемы продаж, антидепрессанты не всегда эффективны. Они лечат депрессию так, будто она была вызвана химическим дисбалансом.

Возникшая недавно конкурирующая теория гласит, что психические заболевания обусловлены не столько химическим дисбалансом, сколько структурными изменениями в головном мозге - и что основной причиной этих изменений является психологический стресс.

"Я действительно думаю, что стресс ведет к психическим заболеваниям, как сигареты - к болезням сердца", - говорит Джерард Санакора, профессор психиатрии Йельском университете.



В соответствии с этой теорией, стресс постепенно стачивает отдельные нейроны, подобно тому, как ливни точат кровлю. Это, в свою очередь, ведет к изменению характера их взаимных соединений и структуры мозга.

Лечение псилоцибином

Агонист серотониновых рецепторов псилоцибин - психоактивное вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах. Его эффективность при лечении тяжелой депрессии показывали уже два года назад, а в прошлом году ученым удалось показать, что псилоцибин может влиять на активность мозга даже при резистентной депрессии.

Изучение психотерапевтического использования псилоцибина было популярно еще в 1960-х годах прошлого столетия, но до сих пор оставался противоречивым с точки зрения легальности.

Изучением потенциального использования псилоцибина для лечения депрессии, в особенности - резистентной (так называют депрессию, которая не поддалась двум курсам лечения подряд) уже два года занимается американская исследовательская организация COMPASS Pathways.

Именно они подали заявку на использование псилоцибина в клинических исследованиях: ее комиссия FDA одобрила этим летом. Одновременно с этим COMPASS также подала заявление на присвоение терапии псилоцибином статуса "прорывной": его они получили уже через несколько месяцев.

Действие псилоцибина на серотониновую систему (серотонин - "гормон счастья") такое же, как после употребления галлюциногенных грибов: человеку может казаться, что все цвета вокруг необычайно яркие; ему могут померещиться фантастические видения, например, что стены "дышат".

Это вещество усиливает позитивное настроение и порождает чувства "единения с миром" и благополучия.

В прошлом году в журнале Scientific Reports была опубликована статья нейробиологов из Имперского колледжа Лондона, в которой ученые рассказали об успешном предварительном исследовании эффекта псилоцибина на пациентов с клинической депрессией которая не поддавалась другим видам лечения.

В исследовании участвовало 19 человек. Все они получили небольшую дозу псилоцибина, а через неделю - дозировка увеличивалась.

До и после курса пациенты ложились в МРТ-сканер, чтобы узнать, сколько крови приливает к разным участкам мозга.

Симптомы депрессии - подавленность, отсутствие мотивации, суицидальные мысли - связывают с активностью амигдалы (участка мозга, который отвечает, кроме прочего, за обработку эмоций).

До курса псилоцибина амигдала пациентов получала больше крови, а значит, была боле активна, чем после. Обратный эффект препарат дал на так называемую сеть пассивного режима работы мозга - сложную структуру взаимодействующих групп нейронов, которая работает, когда человек отдыхает.

Все испытуемые отметили облегчение состояния по окончании терапии, у половины эффект продлился пять недель.