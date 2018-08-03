Прошла первая репетиция парада к Дню Независимости

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 3 августа.

В репетиции приняли участие все силовые структуры Украины. В частности, как написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко, в репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, другие ведомства, а также более 20 военных оркестров.

"Впервые в этом году на параде пройдет коробка женщин-военнослужащих", – добавил глава государства.