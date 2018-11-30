Прошло 5 лет. Годовщина разгона студентов

Источник: Корреспондент.net

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы Беркута провели силовой разгон участников Евромайдана, большинство из которых были студентами.

После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер.

Жесткий разгон

Спецоперация, в которой было задействовано, по свидетельствам очевидцев, около 2000 бойцов Беркута, переброшенных в Киев из различных регионов Украины, началась в 4 часа ночи 30 ноября. За час до этого на площади была заглушена мобильная связь.

По словам очевидцев, на площади в это время находилось около тысячи участников Евромайдана. В ходе силовой акции избиению подвергались даже девушки. Бойцы Беркута преследовали людей по Крещатику и прилегающим улицам вплоть до Михайловского собора, монахи которого открыли ворота и укрыли до двухсот митингующих.

По словам начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка целью операции была расчистка Майдана для возведения новогодней ёлки и заливки катка.

“Ребята взялись в цепь, чтобы защитить девушек и всех, что было позади нас. Это, конечно, не помогло, ибо там были дубинки и просто зверская сила. Это было очень сложно”,

– вспоминает участник кровавого разгона Дмитрий Пальчиков.

“Настолько по-тупому, по-животному было разгонять всех подряд. И, конечно, это было ужасно. Когда я смотрел на это, я считал, что просто необходимо показать это другим”, - вспоминает журналист, свидетель событий Азад Сафаров.

После этого протест изменился полностью.

Без приговоров

Ни одного приговора для виновников тех кровавых событий еще не вынесли. Побитые студенты уже успели закончить университеты. Однако прокуроры все еще продолжают направлять обвинительные акты в отношении виновников разгона. Много допросов и ни одного приговора.

В четверг, 29 ноября, в центре Киева активисты устроили факельное шествие с требованием предоставить конкретные результаты расследования преступлений против активистов Евромайдана.