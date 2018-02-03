03.02.2018
Протестующие разблокировали границу с Польшей
Источник: Корреспондент.net
Движение возле пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Львовской области в субботу, 3 февраля.
Акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу, возле этого пункта пропуска завершилась в 13.00.
"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – сообщили правоохранители.
Новости раздела
Мир
03.02.2018
Авиаудар по Сирии: РФ запустила ракету
В провинции Идлиб боевиками "Джебхат ан-Нусры" из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб".
Мир
03.02.2018
Москва попросила Украину открыть участки к выборам
Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве, а также в зданиях генеральных консульств России во Львове, Харькове и Одессе.
Мир
02.02.2018
Самый богатый человек на планете заработал больше 6 млрд долларов за вечер
Его состояние превысило 123 миллиарда долларов
Мир
02.02.2018
Трамп разрешил опубликовать секретный документ о ФБР
В меморандуме, подготовленном республиканцами, утверждается, что сотрудники ФБР превышали полномочия во время расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.
Мир
02.02.2018
FAZ: Закон об отрицании причастности поляков к Холокосту угрожает свободе мнений
Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Мир
02.02.2018
Модель Вселенной. Самая детальная 3D-карта
Симулятор представляет Вселенную в виде космической паутины из газа и темной материи. IllustrisTNG позволяет не только проследить за развитием галактик, но и смоделировать будущее космоса.
Мир
01.02.2018
Сценарист сериала "Шерлок" посоветовал ждать новый сезон в следующем десятилетии
Новый сезон выйдет минимум через два года. Фото: кадр из сериала "Шерлок"
Мир
01.02.2018
ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить
Новый польский закон должен быть обязательно отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов", считает Арлем Дезир.
Мир
01.02.2018
В Индии хотят полностью запретить использование криптовалют
Правительство считает, что криптовалюты используют только в криминальных целях
Мир
01.02.2018
В Минфине США объяснили, на чем основан "кремлевский доклад": сайты, документы, рекорды, новостные сюжеты и секретные источники
Один из чиновников назвал список "копировать-вставить"
Мир
01.02.2018
Тереза Мэй предсказывает "золотой век" в отношениях с Китаем
В ходе визита Мэй в Пекин китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов. Британский премьер выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут развивать стратегическое партнерство.
Мир
01.02.2018
В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
Мир
31.01.2018
Король Испании в день своего 50-летия назначил наследника трона
Король выбрал старшую дочь
Мир
31.01.2018
Гужва попросил у властей Австрии политического убежища
Гужва получил документ о легальном пребывании в Австрии
Мир
31.01.2018
Соратников Навального приговорили к административному аресту
Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток по обвинению в "проведении акции без уведомления". Пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш приговорили к пяти суткам административного ареста..
Мир
31.01.2018
Габриэль требует от Израиля четкости в решения конфликта с палестинцами
Глава МИД ФРГ настаивает на том, чтобы в урегулировании конфликта с палестинцами Израиль придерживался ясной стратегии. Израильский премьер поблагодарил Берлин за вклад в поддержание безопасности в его стране.
Мир
31.01.2018
Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
В Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий в сферах информационных технологиях, строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.
Мир
30.01.2018
Почему немецкие и иностранные журналисты судятся с BND
Представители ряда журналистских и правозащитных НПО Германии обратились в Конституционный суд ФРГ. Они требуют изменить закон, позволяющий разведке шпионить за иностранными журналистами.
Мир
30.01.2018
Олимпиада в Пхёнчхане: впереди фиаско всей системы допинг-контроля?
Надежны ли контейнеры для допинг-тестов? Можно ли верить результатам проб, или безупречность системы допинг-контроля - это миф? За 9 дней до Олимпиады-2018 мировой спорт сотрясает новый скандал.
Мир
30.01.2018
В США представлен "кремлевский доклад" с перечислением 210 человек из окружения Путина
В списке - 114 чиновников и 96 бизнесменов
Мир
30.01.2018
Решение суда США: Гиркин должен выплатить 400 млн долл. компенсации родственникам жертв MH17
Шанс действительно получить компенсации "равен нулю", ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли
Мир
30.01.2018
Антикоррупционная чистка вернула в бюджет Саудовской Аравии больше 100 млрд долларов
Было собрано около 107 миллиардов долларов