Протестующие разблокировали границу с Польшей

Источник: Корреспондент.net

Движение возле пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Львовской области в субботу, 3 февраля.

Акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу, возле этого пункта пропуска завершилась в 13.00.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – сообщили правоохранители.