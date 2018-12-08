Протесты в Париже: 30 раненых, тысяча задержанных

Источник: Корреспондент.net

В результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу, 8 декабря, ранения получили 30 человек. Об этом сообщили в главном управлении полиции Парижа, передает BFM TV.

По информации правоохранителей, среди травмированных - трое сотрудников сил безопасности. Природа и тяжесть травм в сообщении полиции не приводятся.

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные источника в полиции, задержаны почти тысяча человек. При этом под арестом находятся 720 человек.