Протесты в Париже: более 20 задержанных

Источник: Корреспондент.net

В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека, которые в субботу, 16 февраля, принимали участие в акциях протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные полиции.

По данным СМИ, на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

Правоохранителям вновь пришлось применять гранаты со слезоточивым газом против протестующих. Отмечается, что "желтые жилеты" время от времени начинали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.