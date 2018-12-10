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10.12.2018

Протесты в Париже усиливаются. Макрон готовит речь

Источник: Корреспондент.net

Во Франции четвертые выходные протестов "желтых жилетов" вновь завершились насилием, из которых арестовали 1220.

Недовольство протестующих усиливается, несмотря на уступки властей по главному требованию "желтых жилетов". Президент Франции Эммануэль Макрон планирует нарушить свое молчание обращением к народу вечером 10 декабря.  

Бронетехника в центре Парижа - впервые с 1944 года

В субботу 8 декабря французские службы безопасности перекрыли центр Парижа, чтобы держать под контролем участников акции "желтых жилетов" и предотвратить столкновения, поджоги автомобилей и зданий, как это произошло на прошлых выходных. Подробно в материале Кровь и погромы: крупнейшие протесты в Париже.

Задолго до рассвета к местам, где могут начаться столкновения, включая площадь Бастилии и Триумфальную арку, была стянута бронетехника - около дюжины колесных бронированных машин VBRG. В центре Парижа она появилась впервые со времен освобождения французской столицы в 1944 году, не считая парадов.

"Мы противостоим людям, которые собрались не для того, чтобы провести демонстрацию, а для того, чтобы крушить все вокруг, и мы не дадим им сделать то, чего они хотят", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп, объясняя появление VBRG, которые способны стрелять гранатами со слезоточивым газом и расчищать баррикады.

Офицеры обыскивали сумки и рюкзаки, конфисковывали специальные маски для защиты от слезоточивого газа, шлемы и все, что можно было использовать в качестве оружия. За день полиция задержала а, из которых были арестованы 1220.

В целом поддержанием порядка во Франции в эту субботу занималось 89 тысяч человек, около восьми тысяч - в столице. По всей стране на улицы вышло 136 тысяч человек, из них десять тысяч в Париже.

Уже к 10.30 утра полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пытаясь вытеснить протестующих с боковой улицы к Елисейскому дворцу. Они скандировали слоганы против Макрона и пели Марсельезу - национальный гимн.

К обеду к "желтым жилетам" подключились студенты и школьники, целую неделю громившие и блокировавшие школы и институты. "Желтые жилеты" говорят, что они против насилия. Но беспорядки нужны им для того, чтобы поддерживать давление на правительство.

Как пишет Guardian, в других районах Парижа царила непривычная для декабрьской субботы тишина, когда обычно все жители и гости столицы отправляются за покупками.

Но в этот день многие магазины были закрыты, а их витрины - заколочены щитами. Некоторые владельцы повесили на окнах желтые жилеты в знак солидарности с протестующими и как "оберег". Такжебыли закрыты и туристические объекты, включая Эйфелеву башню.

 

Макрон нарушит молчание

7 декабря СМИ сообщили, что президент Франции отказался встретиться с представителями "желтых жилетов" в Елисейском дворце. Они попросили о встрече с Макроном, потому что "Франция уже стоит на пороге мятежа". Елисейский дворец ответил, что двери премьер-министра всегда открыты для них.

Макрон хранит молчание с начала массовых протестов во Франции. 2 декабря досрочно вернувшись с саммита Большой двадцатки в Аргентине президент Франции сразу отправился в центр Парижа - к Триумфальной арке на Елисейских полях, которая стала основным центром бунта протестующих накануне.

Разобраться с протестами он поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу. 4 декабря премьре-министр обратился к населению и объявил, что правительство пойдет навстречу "требованиям народа". Был объявлен мораторий на непопулярные меры - повышение налогов с 1 января на бензин и дизель.

В ночь с 5 на 6 декабря правительство объявило, что налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год. СМИ узнали, что власти также  обдумывают вернуть "налог на богатство". Подробно об уступках властей в материале Макрон сдался: первая победа "топливного майдана".

Как пишет Wall Street Journal, "желтые жилеты" могут испортить реформистскую кампанию "загнанного в угол" Макрона. В связи с этим 10 декабря он планирует обратиться к нации.

Французского президента теперь призывают сменить свой курс, который должен был сделать Францию экономически конкурентоспособной за счет радикальных изменений на рынке труда, налогов, государственных расходов и пенсионной системы.

 

Российский след

8 декабря Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. В качестве доказательства СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой запечатлены два человека в желтых жилетах с флагом "ДНР".

Как утверждает СБУ, на фотографии Сорлин Фабрис, член аналитического центра Катехон и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации "Восток Франция - Солидарность Донбасс".

Во Франции "правые радикалы" действуют под кураторством ФСБ и ГРУ, говорится в сообщении на странице украинского ведомства в Facebook.

СБУ

9 декабря стало известно, что французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

"Сейчас ведется расследование. Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы", - сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Bloomberg, ссылаясь на данные организации Alliance for Securing Democracy, пишет, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в "пропаганде взглядов Кремля", переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к эти обвинениям.

"Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции. Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой", - сказал он.

 

Манифест "желтых жилетов"

Первая акция прошла 17 ноября. Тогда "желтые жилеты" пытались блокировать дороги, в общей сложности на них вышло более 200 тысяч. человек. С тех пор они провели еще множество акций, самые масштабные из которых прошли 24-25 ноября и 1-2 декабря.

Движение "желтых жилетов" началось как протест против повышения налогов на дизельное топливо и бензин и получило такое название благодаря тем желтым жилетам, которые автомобилисты обязаны всегда возить в машинах.

В большинстве своем участники этих протестов были настроены мирно, и их недовольство было направлено против президента, которого обвиняют в "оторванности от народа", и правительства, которое "руководствуется только интересами политической элиты и понятия не имеет, как живется обычным людям".

По мере роста протестной волны требования к властям ужесточались. Позже в городах к протестам присоединились представители радикальных сил правого и левого толка, участвовавших в беспорядках, отмечают французские СМИ. На прошлой неделе к протестам также присоединились учащиеся лицеев, школ и университетов.

Костяк протеста по-прежнему составляют представители среднего класса, пенсионеры и жители провинций.

На этих выходных в сети был опубликован манифест "желтых жилетов" из 25 пунктов. В нем, в том числе есть пункты о выходе Франции из ЕС и НАТО, повышение минимальное заработной платы на 40 процентов и многие другие жесткие требования.

Скорее всего список является фейковым, поскольку требования нереалистичны. "Желтые жилеты" четко сформировали свои требования 1 декабря:

  • повышение минимальной зарплаты на 100 евро - до 1,3 тысячи и пенсии, а также ограничение максимальной зарплаты в 15 тысяч евро
  • выход на пенсию с 60 лет
  • помощь безработным
  • уменьшение стоимости жилья
  • контроль над доходами политиков и отмена пожизненного содержание для экс-президентов
  • возвращение "налога на богатство"
  • поддержка малых городов и национальных предприятий
  • гуманное отношение к бездомным и беженцам
  • увеличение ассигнований на нужды полиции, армии и судов
  • увеличение президентского срока с нынешних пяти до семи лет, как это было раньше
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