20.01.2019
Протесты в Париже: задержаны 20 человек
Источник: Корреспондент.net
Двадцать человек, принимавших участие в акциях протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, задержаны в Париже. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что участников протеста задержали за ношение запрещенного оружия.
Как известно, власти города для обеспечения безопасности мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов.
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