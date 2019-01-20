Протесты в Париже: задержаны 20 человек

Источник: Корреспондент.net

Двадцать человек, принимавших участие в акциях протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, задержаны в Париже. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что участников протеста задержали за ношение запрещенного оружия.

Как известно, власти города для обеспечения безопасности мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов.