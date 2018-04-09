Против экс-президента Южной Кореи выдвинуто обвинение в коррупции

В отношении экс-президента ведется расследование нескольких коррупционных случаев, в которых, как предполагает следствие, замешаны родственники политика, его бывшие советники и концерн Samsung. В частности, Ли Мен Бака обвиняют в том, что он принял взятки в размере 11 миллиардов вон (10 миллионов долларов) от спецслужб, а также от нескольких компаний и организаций.

Экс-президента Южной Кореи обвиняют в создании "черных касс"

Кроме того, политика обвиняют в том, что он создал "черные кассы" в размере 35 миллиардов вон (33 миллиона долларов), используя компанию по производству комплектующих для автомобилей, записанную на имя своего старшего брата. Реальным владельцем этой фирмы является Ли Мен Бак, утверждают следователи. Политик отверг все выдвинутые против него обвинения и назвал расследование в отношении него "местью нынешнего леволиберального правительства".

Суд в Южной Корее 6 апреля признал виновной еще одного бывшего главу государства Пак Кын Хе в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве и приговорил ее к 24 годам лишения свободы.