Против экс-президента Южной Кореи выдвинуто обвинение в коррупции
Источник: DW
Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Через две недели после его ареста прокуратура выдвинула в отношении 76-летнего политика обвинение из 16 пунктов. Его обвиняют в том, что, занимая пост главы государства с 2008 по 2013 год, Ли Мен Бак получал многомиллионные взятки, уклонялся от уплаты налогов, злоупотреблял служебным положением и уничтожил ряд документов, хранившихся в канцелярии президента.
Экс-президента Южной Кореи обвиняют в создании "черных касс"
Кроме того, политика обвиняют в том, что он создал "черные кассы" в размере 35 миллиардов вон (33 миллиона долларов), используя компанию по производству комплектующих для автомобилей, записанную на имя своего старшего брата. Реальным владельцем этой фирмы является Ли Мен Бак, утверждают следователи. Политик отверг все выдвинутые против него обвинения и назвал расследование в отношении него "местью нынешнего леволиберального правительства".
Суд в Южной Корее 6 апреля признал виновной еще одного бывшего главу государства Пак Кын Хе в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве и приговорил ее к 24 годам лишения свободы.