Против Манафорта выдвинули 16 новых обвинений

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший.

По его словам, среди новых обвинений – мошенничество с ипотекой, фальсификация деловых документов и сговор. С помощью нелегальных схем Манафорт якобы получал кредиты.

"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", – заявил окружной прокурор, добавив, что расследование его коллег "привело к серьезным уголовным обвинениям, за которые подсудимый еще не ответил".

Также отмечается, что президент США может помиловать заключенных в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий относительно дел отдельных штатов. Таким образом, президент Трамп не сможет помочь Манафорту.

Ранее в среду стало известно, что Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 3,5 года заключения. Кроме того, ему присудили штраф в размере 6 миллионов долларов. Учитывая первый приговор, вынесенный на прошлой неделе, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет.