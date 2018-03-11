Против Северного потока-2 выступили пять стран

Источник: Корреспондент.net

Главы парламентов Польши, Латвии и Литвы подписали открытое письмо к парламентам европейских государств относительно строительства газопровода Северный поток-2. Церемония состоялась сегодня, 11 марта, в Вильнюсе.

"Газопровод Северный поток-2 направлен на создание энергетической зависимости государств Европейского Союза от России", - говорится в документе.

Авторы указывают, что энергетическая безопасность - ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Несмотря на то, что Северный поток-2 представлен как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики РФ, отмечается в письме.

Страны-подписанты документа призвали государства Европы гарантировать, что газопровод будут эксплуатировать в соответствии с правилами Евросоюза.

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен... Один принцип - общая обеспокоенность о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - сказал журналистам председатель парламента Польши Марек Кухцинский.

Отметим, спикер украинского парламента Андрей Парубий и его молдавский коллега Андриан Канду подписали данное письмо 2 марта в Кишиневе. "В этом письме Северный поток-2 оценивается как фактор дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства РФ на Европейские государства и ослабить наши страны", - заявил тогда Парубий.