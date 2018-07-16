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16.07.2018

Противники Трампа назвали его заявления в Хельсинки позорными

Источник: DW

Сенаторы от Демократической партии США раскритиковали заявления президента страны Дональда Трампа, сделанные им на саммите в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Основным объектом их критики стали высказывания главы Белого дома  о недоказанности российского вмешательства в выборы в США.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал "постыдным" выступление Трампа в Хельсинки. "Президент сам поставил себя над нашей страной", - написал Шумер в микроблоге Twitter. По его словам, еще никогда в истории США президент не защищал противника таким образом, как это сделал Трамп по отношению к Путину. То, что глава Белого дома по вопросу о вмешательстве на выборах выступил на стороне Путина, является, по мнению сенатора, бездумным и опасным шагом

Сомнения Трампа могут быть восприняты как слабость

Один из лидеров демократов в Сенате, Марк Уорнер из Виргинии, заявил, что слова Трампа о России противоречат его президентским обязанностям защищать США от их противников. Полный позор для президента - встать на сторону Путина против его собственных разведчиков, написал Уорнер в Twitter.

"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает на ФБР и верит Путину, а не собственным разведчикам", - возмутился сенатор от штата Мэриленд Крис ван Холлен.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен заявила, что "Трамп в очередной раз использовал международную арену, чтобы опозорить Америку", подорвать ее институты и ослабить альянсы, назвав выступление президента "позором".

Критика из собственных рядов

Позицию Трампа в Хельсинки подвергли критике и в собственной партии. Республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления президента на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что президент США во время встречи с Путиным упустил шанс призвать РФ к ответу за вмешательство в американские выборы. По мнению сенатора, такое поведение Трампа "Россия расценит как знак слабости", что создаст проблемы в будущем. Кроме того, Грэм призвал Конгресс провести слушания, посвященные сотрудничеству США и РФ по Сирии, и упомянул в этом контексте присутствие Ирана на сирийской территории.

На пресс-конференции после саммита в Хельсинки Трамп  заявил, что по вопросу о вмешательстве России в ход избирательной кампании 2016 года он верит как утвердительным заявлениям собственных спецслужб, так и отрицанию этого Владимиром Путиным. По его словам, истина находится где-то посередине.

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