30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Источник: КорреспонденТ.net
Протоиерей Всеволод Чаплин назвал скандальный фильм Матильда кощунственным и проклял всех, кто его снял и продвинул. Об этом стало известно из обращения Чаплина, опубликованного на сайте Уоutube.
"Совершилось всероссийское кощунство. Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм... На всех, кто одобрил его распространение по всей стране... На всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", – сказал Чаплин.
"Слово божие непреложно. Не обманывайтесь. Кара божия да будет ответом", – добавил он.
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