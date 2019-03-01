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01.03.2019

Провал без обеда. Итоги переговоров Трампа и Кима

Источник: Корреспондент.net

В столице Вьетнама Ханое состоялась уже вторая встреча президентов США и Северной Кореи.

От нее ждали какого-то прорыва в вопросе отказа КНДР от ядерного оружия, но прорыва не произошло. Хотя Дональд Трамп все равно заявил об успехе саммита.

Вот только международные наблюдатели и зарубежная пресса говорят совсем о другом.

Без соглашений

Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения. Причем переговоры между президентом США и северокорейским лидером завершились раньше, чем ожидалось.

Трамп и Ким должны были вместе пообедать, но не пришли на обед, где их ждали репортеры.

При этом изначально в программе саммита было запланировано подписание совместного соглашения.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.

“Иногда лучше просто уйти”, — заявил президент США на итоговой пресс-конференции.

Судя по словам Трампа, камнем преткновения на переговорах стали условия, на которых Северная Корея согласна отказаться от ядерных разработок, а США — снять с нее санкции. Трамп рассказал, что Ким Чен Ын предложил закрыть ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, если предварительно будут отменены все экономические ограничения против КНДР. Для США это оказалось неприемлемо. Помпео пояснил, что Северная Корея занимается производством ядерного оружия не только в Йонбене, но и на других объектах. Об их закрытии договориться не удалось.

Общаясь с журналистами, Трамп настаивал на том, что переговоры ни в коем случае нельзя назвать провальными, даже несмотря на их досрочное окончание. Он подчеркнул, что Ким Чен Ын пообещал ему не возобновлять пуски межконтинентальных баллистических ракет, последний из которых произошел в 2017 году.

По словам Трампа, лидеры двух стран покинули стол переговоров в “дружеском расположении духа”.

Версия Кореи

Северная Корея на саммите с Соединенными Штатами просила о частичной, а не полной отмене санкций, заявил министр иностранных дел КНДР Ри Ен Хо.

"Пхеньян хотел только частичного снятия санкций, которые препятствуют развитию гражданской экономики и благосостояния наших людей", – отметил он.

По его словам, Северная Корея сделала реалистичные предложения, включая полное снятие с эксплуатации ядерного объекта в Йонбене под наблюдением американских наблюдателей.

"Это предложение стало крупнейшим мероприятием по денуклеаризации, которое мы могли сделать на данном этапе, учитывая текущий уровень доверия между КНДР и Соединенными Штатами", – сообщил Ри Ен Хо.

Глава МИД КНДР отметил, что Пхеньян также предложил навсегда прекратить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

"Наша основная позиция остается неизменной, и наши предложения никогда не изменятся, даже если Соединенные Штаты предложат переговоры в будущем", – резюмировал Ри Ен Хо.

Выиграл Китай?

В интервью The Guardian бывший сотрудник Госдепартамента США Минитаро Оба отмечает, что провал переговоров открывает определенные возможности перед Китаем. КНР может либо продолжить публичную поддержку Северной Кореи, либо, наоборот, оказать на нее давление и сделать более сговорчивой. Это важно в контексте двусторонних отношений США и Китая, которые пытаются найти выход из торговой войны, инициированной Трампом.

Все ругают Трампа

Трамп назвал Ким Чен Ына “особенным человеком с особенным характером”, а отношения с ним — “тесными. У Трампа спросили, обсуждали ли они судьбу американца Отто Уормбира, который умер сразу после выхода из северокорейской тюрьмы. “Ким говорит, что ничего об этом не знал, и я верю ему на слово”, — ответил президент США.

По мнению аналитиков, еще в прошлом году Ким и его союзники почувствовали в Трампе, нуждающемся в каких-либо внешнеполитических успехах, слабину - и стали его продавливать. Это возьмут на вооружение все прочие диктаторы, с которыми общается Трамп.

 

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