Найти

21.09.2018

Провал Brexit. Почему Меркель оскорбила Мэй

Источник: Корреспондент.net

Немеций канцлер Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Британии Терезу Мэй, не пожав ей руку на неформальном саммите в Зальцбурге. Поводом для этого, вероятно, стал провал третьего раунда переговоров по Brexit.

Поставленные сроки подходят к концу, но стороны до сих пор не пришли ни к одной единой позиции по выходу королевства из ЕС. В самой Великобритании однопартийцы уже готовят Мэй замену. 

 

Публичное унижение

Канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась поприветствовать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая встречала лидеров стран Евросоюза на неформальном саммите в Зальцбурге.

Тереза Мэй при приближении Ангелы Меркель улыбнулась и подалась вперед, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте, пишет Daily Express.

 

Неприятный для британского лидера, чьи позиции в королевстве стали шаткими, нцидент облетел все мировые СМИ

Как отмечают зарубежные политологи, причиной публичного выражения недовольства Ангелой Меркель стал провал переговоров Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза.

Проевропейская Guardian и консервативная Times сошлись на том, что и само выступление премьер-министра в Зальцбурге было "унижением".

 

Неудачи Brexit

20 сентября закончился двухдневный неформальный саммит Евросоюза, на котором, главным образом, обсуждался процесс выхода Великобритании из ЕС.

Он должен завершиться 29 марта 2019 года, и для достижения соглашения остается все меньше времени. Как отметил председатель Евросовета Дональд Туск, переговоры перешли в "решающую фазу".

В начале октября состоится съезд консервативной партии Британии, на котором будут решать, сохранит ли Мэй пост премьера, поэтому ей важно получить поддержку ЕС в ближайшее время. 

"Теперь очередь ЕС идти на компромисс. Они должны изменить свою позицию, так же как это сделали мы", - сказала Мэй. 

Речь идет о плане "мягкого" Brexit, предложенный Британией в июле. План Мэй подразумевает, что Лондон сможет продолжать свободную торговлю с блоком, а условия на границе Великобритании с Северной Ирландией, которая остается членом ЕС, не изменятся.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. "Жесткий" план предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров. 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите, что план Терезы Мэй работать не будет. Он пообещал, что без договоренности по ирландской границе ЕС не подпишет соглашения о Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал Великобританию. Он назвал британских политиков, которые выступают за отделение от ЕС, "лжецами, которые ввели страну в заблуждение по поводу цены Brexit".

Мэй также противостоят сторонники повторного референдума. С подобными призывами недавно выступили мэр Лондона Садик Хан и британская газета Independent, запустившая кампанию по сбору подписей.

"Соглашение с ЕС будет подписано либо в том виде, в котором я его представила, либо не будет подписано вообще", - премьер-министр Британии 17 сентября.

При этом, как пишет Independent со ссылкой на источники, страны ЕС "почти единогласно" поддерживают проведение еще одного референдума.

В Лондоне Мэй выступила с враждебным докладом по отношению к европейским иммигрантам. Она также в резкой форме указала своим партнерам, чтобы они изменили подходы. Потребовала от них альтернативных планов, в соответствии с которыми именно тот, кто выходит из ЕС, может ставить свои условия столько раз, сколько посчитает нужным, отмечает El Pais.

"Таким образом, она спровоцировала европейцев на гораздо более жесткий ответ, чем ожидалось. Ей отвели на выступление всего лишь 12 минут, что является явным признаком неуважения. А Туск указал ей, что она должна пересмотреть свой план выхода из ЕС. Ее предложения о мягкой технической границе с Ирландией были отвергнуты как недостаточные и размытые", - отмечает издание.

 

Новости раздела
Мир
20.09.2018
ЕС ожидает прорыва в вопросах "Брекзита" в течение четырех недель
Камнем преткновения на переговорах Брюсселя и Лондона остается вопрос о границе между Ирландией, являющейся государством-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства.
Мир
20.09.2018
Найдено место затопления корабля Джеймса Кука
Судно HMS Endeavour было переоборудовано после кругосветного путешествия и потоплено во время войны.
Мир
20.09.2018
Россия обновила рекорд по добыче нефти - СМИ
Суточная добыча нефти в России достигла 1,54-1,55 миллиона тонн, что является постсоветским рекордом.
Мир
19.09.2018
Туск призвал ЕС провести саммит по миграции с участием арабских государств
Председатель Евросовета Дональд Туск предложил провести экстренную встречу на высшем уровне в феврале 2019 года в Египте. Он сообщил, что масштабы нелегальной миграции в ЕС сократились.
Мир
19.09.2018
Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы
Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф провел за решеткой два месяца вместо 10 лет. Его обвиняли в коррупции после публикации "панамских досье".
Мир
19.09.2018
Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили Сирию и Украину
Президент России в телефонной беседе сообщил канцлеру ФРГ о договоренности РФ и Турции о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб.
Мир
19.09.2018
Цены на нефть закрепились выше 79 долларов
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $0,20, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на $1,19.
Мир
18.09.2018
Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада
По словам израильских военных, сирийские силы открыли огонь из системы ПВО, не обратив внимание, что в воздухе находился российский самолет. Израильские истребители к тому моменту были уже в своем воздушном пространстве.
Мир
18.09.2018
Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год
Владимир Путин по итогам встречи с Виктором Орбаном не исключил, что одна из сухопутных веток "Турецкого потока" может пройти через Венгрию.
Мир
18.09.2018
МУС начал предварительное следствие по делу о депортации рохинджа
Члены Международного уголовного суда одобрили начало следствия по делу о преследованиях рохинджа, хотя Мьянма не входит в число государств, ратифицировавших Римский статут.
Мир
18.09.2018
Турция увеличивает военный контингент в Идлибе
В течение месяца все тяжелое вооружение будет выведено из демилитаризованной зоны в Идлиб, заявили в Анкаре.
Мир
18.09.2018
Опасен для здоровых. Новое исследование аспирина
Прием ацетилсалициловой кислоты в профилактических целях может быть опасен для организма здоровых людей.
Мир
18.09.2018
Путин поговорил с Нетаньяху о сбитом в Сирии Ил-20
Нетаньяху выразил сожаление Путину в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, сбитого у Сирии.
Мир
17.09.2018
Эрдоган надеется на урегулирование ситуации вокруг Идлиба
Президенты Турции и России обсуждают в Сочи положение в Сирии.
Мир
17.09.2018
Россия и Турция договорились о стабилизации обстановки в Идлибе
Москва и Анкара решили создать в Идлибе демилитаризованную зону. Министр обороны РФ заявил, что военная операция в этой сирийской провинции проводиться не будет.
Мир
17.09.2018
Суд Казахстана оштрафовал украинского журналиста
Суд признал Александра Гороховского виновным в незаконной трудовой деятельности, он обязан выплатить штраф 42 087 тенге.
Мир
17.09.2018
В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро
Банкноты оснащены дополнительными уровнями защиты от подделок. Такую защиту уже имеют банкноты номиналом от 5 до 50 евро.
Мир
17.09.2018
Меган Маркл выпустила кулинарную книгу
Книга называется Together: Our Community Cookbook (Вместе: книга нашего сообщества). В издание вошли 50 рецептов.
Мир
17.09.2018
iOS 12. Детали "самой быстрой и стабильной" версии
Качество операционных систем Apple падает с каждым новым релизом. Но финальная версия призвана сделать iPhone быстрым и более надежным.
Мир
16.09.2018
Подготовленная Лондоном "поправка Магнитского" не вступит в силу до "Брекзита"
"Поправка Магнитского" является частью принятого после отравления Скрипалей законопроекта "О санкциях и борьбе с отмыванием денег". Ряд депутатов недовольны отсрочкой ее вступления в силу.
Мир
16.09.2018
Трамп хочет уволить главу Пентагона, - СМИ
Трамп раздражен сравнениями с Мэттисом не в свою пользу и чрезвычайно обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ
Мир
16.09.2018
Трамп объявит новые пошлины для Китая - СМИ
Планируется, что новые пошлины на китайский импорт вступят в силу через несколько недель. По информации издания, речь идет о 10-процентных пошлинах.
Мир
15.09.2018
Google отмечает 21-й день рождения: 10 неожиданных фактов
В Google можно считать калории
Мир
15.09.2018
Китай присоединился к санкциям против России, - СМИ
Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза
ЕС ожидает прорыва в вопросах "Брекзита" в течение четырех недель | СМИ узнали о переговорах России и Израиля по Ил-20