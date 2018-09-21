Провал Brexit. Почему Меркель оскорбила Мэй

Источник: Корреспондент.net

Немеций канцлер Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Британии Терезу Мэй, не пожав ей руку на неформальном саммите в Зальцбурге. Поводом для этого, вероятно, стал провал третьего раунда переговоров по Brexit.

Поставленные сроки подходят к концу, но стороны до сих пор не пришли ни к одной единой позиции по выходу королевства из ЕС. В самой Великобритании однопартийцы уже готовят Мэй замену.

Публичное унижение

Канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась поприветствовать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая встречала лидеров стран Евросоюза на неформальном саммите в Зальцбурге.

Тереза Мэй при приближении Ангелы Меркель улыбнулась и подалась вперед, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте, пишет Daily Express.

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Как отмечают зарубежные политологи, причиной публичного выражения недовольства Ангелой Меркель стал провал переговоров Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза.

Проевропейская Guardian и консервативная Times сошлись на том, что и само выступление премьер-министра в Зальцбурге было "унижением".

Неудачи Brexit

20 сентября закончился двухдневный неформальный саммит Евросоюза, на котором, главным образом, обсуждался процесс выхода Великобритании из ЕС.

Он должен завершиться 29 марта 2019 года, и для достижения соглашения остается все меньше времени. Как отметил председатель Евросовета Дональд Туск, переговоры перешли в "решающую фазу".

В начале октября состоится съезд консервативной партии Британии, на котором будут решать, сохранит ли Мэй пост премьера, поэтому ей важно получить поддержку ЕС в ближайшее время.

"Теперь очередь ЕС идти на компромисс. Они должны изменить свою позицию, так же как это сделали мы", - сказала Мэй.

Речь идет о плане "мягкого" Brexit, предложенный Британией в июле. План Мэй подразумевает, что Лондон сможет продолжать свободную торговлю с блоком, а условия на границе Великобритании с Северной Ирландией, которая остается членом ЕС, не изменятся.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. "Жесткий" план предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите, что план Терезы Мэй работать не будет. Он пообещал, что без договоренности по ирландской границе ЕС не подпишет соглашения о Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал Великобританию. Он назвал британских политиков, которые выступают за отделение от ЕС, "лжецами, которые ввели страну в заблуждение по поводу цены Brexit".

Мэй также противостоят сторонники повторного референдума. С подобными призывами недавно выступили мэр Лондона Садик Хан и британская газета Independent, запустившая кампанию по сбору подписей.

"Соглашение с ЕС будет подписано либо в том виде, в котором я его представила, либо не будет подписано вообще", - премьер-министр Британии 17 сентября.

При этом, как пишет Independent со ссылкой на источники, страны ЕС "почти единогласно" поддерживают проведение еще одного референдума.

В Лондоне Мэй выступила с враждебным докладом по отношению к европейским иммигрантам. Она также в резкой форме указала своим партнерам, чтобы они изменили подходы. Потребовала от них альтернативных планов, в соответствии с которыми именно тот, кто выходит из ЕС, может ставить свои условия столько раз, сколько посчитает нужным, отмечает El Pais.

"Таким образом, она спровоцировала европейцев на гораздо более жесткий ответ, чем ожидалось. Ей отвели на выступление всего лишь 12 минут, что является явным признаком неуважения. А Туск указал ей, что она должна пересмотреть свой план выхода из ЕС. Ее предложения о мягкой технической границе с Ирландией были отвергнуты как недостаточные и размытые", - отмечает издание.