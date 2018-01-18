Проверка всех женщин на наличие "гена Анджелины Джоли" может предотвратить рак

Источник: Українські новини

Проверка всех женщин на наличие гена BRCA2 и BRCA1, который обнаружили у актрисы Анджелины Джоли, может предотвратить рак и уберечь больше жизней.

Отмечается, что женщинам, как правило, предлагают пройти тестирование на наличие соответствующего гена, если у кого-то в семье был рак, но если такое тестирование пройдет каждый, это будет иметь значительно больший эффект.

Издание ссылается на исследование, опубликованное в журнале Национального института рака, в котором оценили влияние такой массовой проверки на 27 млн женщин старше 30 лет в Великобритании. Согласно результатам, это может предупредить рак молочной железы в 64,5 тыс. случаев, рак яичников - в 17,5 тыс. и сохранит более 12,3 тыс. жизней.

Также исследование показывает, что массовое обследование было бы более экономически выгодным с точки зрения медицинского обслуживания.

Врач-консультант по гинекологической онкологии и один из исследователей этого вопроса Ранжит Манчанда сообщил ВВС: "Это предотвратит еще большем количестве раковых заболеваний и сохранит еще больше жизней. Но это только первый шаг в этом процессе. Мы не можем такое предложить немедленно всему населению. Ведь еще надо понять, как это можно реализовать".

Основной вопрос в том, как провести обследование большого количества людей и предложить генетическую консультацию женщинам, имеющим такие заболевания, отмечает издание.

Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 могут существенно повысить риск возникновения рака. В среднем, женщины имеют 2% риска вероятности рака яичников. Однако при мутациях BRCA этот показатель возрастает до 10-60%. Риск заболевания раком молочной железы у женщин - на уровне 12,5%. А с BRCA цифра возрастает до 45-90%.

Ген BRCA1 врачи обнаружили у Анджелины Джоли. По оценкам медиков, у Джоли было 87% риска развития рака молочной железы и 50% - развития рака яичников, если не будет сделано операции.

Голливудская актриса в 2015 году заявила, что удалила себе грудь, яичники и маточные трубы из-за высокого риска возникновения рака.

"Мои врачи определили, что мне нужна превентивная операция за десять лет до первого случая рака по моей женской линии", - написала Джоли в колонке New York Times.

Одновременно актриса отметила, что невозможно устранить все риски и вероятность развития рака у нее остается.

Также отмечается, что мужчины и женщины, которые наследуют BRCA1, независимо от того, есть ли у них рак, имеют 50:50 шансов передать ген своим детям.