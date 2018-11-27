Путаница с датами. Когда старт военного положения
Источник: Корреспондент.net
Перед голосованием в Верховной Раде был изменен указ президента о введении военного положения в Украине. Из-за этого произошла путаница, как минимум, с датами.
Кроме срока в новом указе также сократилась территория, на которой будет действовать этот правовой режим, и количество пунктов. Корреспондент.netрассказывает подробности.
Когда в Украине начнется военное положение
26 ноября после многочасовых дискуссий в Верховной Раде нарлепы проголосовала за введение военного положения.
Перед голосованием на трибуне парламента выступил президент Петр Порошнеко, который заявил, что его предыдущий указ, который оспаривали народные избранники, был изменен.
Так, срок действия военного положения сократился с 60 до 30 дней. Многие политики считали, что Порошенко вводит военное положение, чтобы остаться у власти. Чтобы заверить нардепов в обратном было принято решение голосовать также за дату проведения выборов президента - 31 марта 2019 года.
Кроме того, военное положение вводится не по всей территории Украины, а только в тех областях, которые соприкасаются с российскими военными, то есть, не только граничащие с границей РФ, но и с Приднестровьем и с выходом в море:
Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории.
Но дата введения военного положения несколько раз менялась. Изначально говорилось, что с 14 часов 26 ноября. В видеообращении накануне заседания Рады Порошенко назвал другую дату - 9 утра 28 ноября.
Однако в доработанном указе, который зарегистрирован на сайте парламента под соответствующим законом, речь идет о 26 числе. Об этой же дате сообщала пресс-служба СНБО.
27 ноября вышла газета Урядовый курьер с указом президента в первой редакции, в которой военное положение вводится на 60 дней и всей территории Украины.
Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар пояснила, что указ президента о введении военного положения сроком сейчас прорабатывается в юридическом управлении Верховной Рады и 28 ноября будет официально опубликован в парламентской газете Голос Украины.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказал, что в газете Урядовый курьер был ошибочно напечатан указ президента с датой 26 ноября.
Как известно, закон не может вступить в силу, пока не будет опубликован в Голосе Украины. Поэтому, до этого момента военное положение не действует.
Что означает военное положение
Военное положение - это особый правовой режим, который предусматривает предоставление специальных полномочий государственным органам власти.
Некоторые меры, которые могут вводиться во время военного положения:
- полномочия президента не могут быть прекращены; фактически он становится единственным руководителем Украины;
- невозможность проведения выборов;
- право военной собственности - любые предприятия могут использоваться для нужд обороны;
- комендантский час;
- ограничение передвижения граждан и транспорта, проверка документов, вещей, жилья и так далее;
- запрет митингов и других любых массовых мероприятий;
- регулирование СМИ
В рамках указа президент поручил Генштабу ВСУ организовать мероприятия частичной мобилизации и учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Однако это не означает немедленную мобилизацию.
Президент указом также поручил увеличить обеспечение армии, подготовить объекты укрытия, органам местной власти поручили создать советы обороны.
Кроме того, указом силовикам поручено осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Порошенко накануне голосования заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут. Он добваил, что права и свободы граждан могут быть ограничены только при наземной агрессии со стороны России и в соответствии с Конституцией.
Однако опубликованный на сайте Верховной Рады текст соответствующего указа предусматривает такую возможность.
Какие права граждан могут быть ограничены:
- Неприкосновенность жилья.
- Тайна переписки и телефонных разговоров.
- Невмешательство в личную и семейную жизнь.
- Свобода передвижения, свободный выбор места проживания и выезда за границу.
- Свобода слова, выражение своих взглядов.
- Право избирать и быть избранными.
- Право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации.
- Право частной собственности.
- Право на предпринимательскую деятельность.
- Право на выбор места работы и запрет принудительного труда.
- Право на забастовку.
- Право на образование и обязательность среднего образования.
Какие права и свободы граждан не могут быть ограничены:
- Равенство всех граждан перед законом.
- Лишение гражданства и право изменить гражданство.
- Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
- Право обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, к должностным и служебным лицам этих органов.
- Прав на жилье.
- Право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, нанесенного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти.
- Презумция невинновости.
Также введение военного положения не может быть основанием для применения пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания.
Как готовятся военные и правоохранители
27 ноября Минобороны сообщило, что развернуло спецпункт управления для улучшения военно-политического и административного руководства ВСУ, взаимодействия с другими ведомствами, а также осуществления информационного обеспечения высшего государственного и военного руководства.
Пункт управления, который работает в круглосуточном режиме, развернули в составе объединенных центров, которые будут выполнять следующие задачи:
- нормирование вопросов, связанных с нормативным и правовым обеспечением;
- организация комплекса оборонительных мероприятий;
- координация действий по направлениям обеспечения потребностей армии в вооружении и технике, материальными средствами, ресурсами.