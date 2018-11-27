Путаница с датами. Когда старт военного положения

Источник: Корреспондент.net

Перед голосованием в Верховной Раде был изменен указ президента о введении военного положения в Украине. Из-за этого произошла путаница, как минимум, с датами.

Кроме срока в новом указе также сократилась территория, на которой будет действовать этот правовой режим, и количество пунктов. Корреспондент.netрассказывает подробности.

Когда в Украине начнется военное положение

26 ноября после многочасовых дискуссий в Верховной Раде нарлепы проголосовала за введение военного положения.

Перед голосованием на трибуне парламента выступил президент Петр Порошнеко, который заявил, что его предыдущий указ, который оспаривали народные избранники, был изменен.

Так, срок действия военного положения сократился с 60 до 30 дней. Многие политики считали, что Порошенко вводит военное положение, чтобы остаться у власти. Чтобы заверить нардепов в обратном было принято решение голосовать также за дату проведения выборов президента - 31 марта 2019 года.

Кроме того, военное положение вводится не по всей территории Украины, а только в тех областях, которые соприкасаются с российскими военными, то есть, не только граничащие с границей РФ, но и с Приднестровьем и с выходом в море:

Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории.

Но дата введения военного положения несколько раз менялась. Изначально говорилось, что с 14 часов 26 ноября. В видеообращении накануне заседания Рады Порошенко назвал другую дату - 9 утра 28 ноября.

Однако в доработанном указе, который зарегистрирован на сайте парламента под соответствующим законом, речь идет о 26 числе. Об этой же дате сообщала пресс-служба СНБО.