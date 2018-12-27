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27.12.2018

Пути воссоединения. Что Кореи достигли в 2018 году

Источник: Корреспондент.net

Северная и Южная Кореи провели церемонию стыковки железнодорожных путей, которая символизирует прорыв в отношениях между Сеулом и Пхеньяном в 2018 году.

За этот год напряженность на Корейском полуострове снизилась, благодаря выдерже лидера КНДР Ким Че Ына в попросе ядерного оружия и понижению риторики американского президента Дональда Трампа.

Теперь вероятность продолжительно мира между Кореями гораздо выше, чем в любой другой момент с середины 1990-х годов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Кореи на железнодорожном пути воссоединения

26 декабря на границе между Северной и Южной Кореей прошла церемония стыковки железнодорожных путей на станции Пханмун возле северокорейского города Кэсон, который до 2016 года был свободной экономической зоной с южнокорейскими предприятиями.

Пассажирами первого поезда из Южной в Северную Корею стали студенты, депутаты и члены разделенных семей во главе с министром объединения Кореи Чо Мен Гюном. На церемонии были представители Китая, России и Монголии.

Для восстановления остальной дороги необходимо от двух до восьми миллиардов. Российский гость рассказал Коммерсанту, что восстановленная дорога может стать частью Транссибирской магистрали, по которой РФ сможет отправлять уголь в сторону Кореи. Однако в отношении Северной Кореи все еще действуют санкции Совбеза.

Эксперты Южной и Северной Кореи вместе проедут более 2,6 тысяч километров почти через всю территорию КНДР, чтобы проверить состояние путей. Сеул выделил около 57 миллионов долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

Инспекционный поезд

 

Как происходит объединение Корей

В 2018 году после встречи Трампа с Ким Чен Ыном напряженность на Корейском полуострове заметно снизилась. Историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам был подписан документ.

Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.

В сентябре в Пхеньяне завершились двухдневные переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. Это был первый официальный визит главы Южной Кореи в столицу Северной за последнее десятилетие.

Главным итогом встречи стало подписание декларации о денуклеаризации и договоренности о путях воссоединения.

Недавно произошел демонтаж 20 наблюдательных постов по обе стороны демаркационной линии - по десять постов с каждой. Ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника. При этом по одному посту Кореи оставили - на каждм аходятся по 35 невооруженных представителя стран.

Всего КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех.

Кроме того, Северная Корея ликвидировала 636 мин в районе пункта Пханмунджом на границе с Южной Кореей. В конце октября Сеул и Пхеньян разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую президент США Билл Клинтон назвал "ужаснейшим местом на планете". Кроме мин вывезено все огнестрельное оружие и боеприпасы.

Все эти символические меры очень полезны для поддержания мира на полуострове и создают видимость идущего переговорного процесса и улучшающейся ситуации с денуклеаризацией.

 

 
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