Путин: Доказательств химической атаки Асада нет

Источник: КорреспонденТ.net

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств применения химического оружия правительством президента Сирии Башара Асада. Об этом сказал в интервью французской газете Le Figaro.

"После того как произошло событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнёрам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолёты, применившие химическое оружие", - заявил Путин.

По его словам, все отказались проводить проверку, а также не стали исследовать место, по которому был нанесён удар с применением химоружия.



"а мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и всё. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует.", - добавил Путин.