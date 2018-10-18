Путин готов договариваться с новой властью Украины

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал в четверг, 18 октября, на заседании международного дискуссионного клуба Валдай.

"Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" - подчеркнул Путин.

Он также убежден, что в целом Украине плохо без дружбы с Россией.

"Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной", - отметил глава РФ.