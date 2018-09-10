10.09.2018
Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил
Источник: DW
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ не смогли достичь существенного прогресса в вопросе заключения мирного договора между странами. Об этом Путин собщил по итогам встречи с Абэ во Владивостоке в понедельник, 10 сентября.
"Вопрос этот обсуждается многие десятилетия. И было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье", - отметил российский президент. Японский премьер подчеркнул, что подписание данного договора является задачей, которую должно решить их с Путиным поколение.
В то же время стороны договорились о реализации до конца 2018 года третьей японской бизнес-миссии на Курилы для конкретизации проектов по совместной хозяйственной деятельности на спорных островах.
После Второй мировой войны между СССР (а затем - Россией) и Японией до сих пор не подписано мирное соглашение. Это связано с территориальным спором вокруг четырех Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония.
Новости раздела
Мир
09.09.2018
РФ заблокировала азовские порты, а украинские власти бездействуют, - СМИ
По данным Мининфраструктуры, час простоя среднестатистического судна стоит от 5 тыс. долларов, а всего с начала конфликта убытки составили 500 млн. грн.
Мир
09.09.2018
США запустили систему для сбора пластика в океане
System 001 представляет собой плавающий барьер длинной около 600 метров, который естественным путем принимает U-образную форму и уходит под воду на 2,7 метра.
Мир
09.09.2018
Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ
По утверждению Великобритании, пока подозреваемые в использования "Новичка" в Солсбери находятся на территории России, задержать их невозможно.
Мир
09.09.2018
Сотни человек задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы в РФ
Акции сторонников Алексея Навального идут более чем в 80 российских городах. По всей стране задержано сотни их участников.
Мир
09.09.2018
Президент Молдовы попал в ДТП
Игоря Додона госпитализировали. По имеющимся данным, в ДТП также попала машина Службы государственной охраны.
Мир
08.09.2018
В Ираке подожгли консульство Ирана и мэрию города
Жители двухмиллионного города Басра устроили массовые беспорядки из-за отсутствия электричества и перебев с водой.
Мир
08.09.2018
NYT: Глава Alibaba, миллиардер Джек Ма объявил об уходе в отставку
Миллиардер Джек Мак, основатель Alibaba уходит на пенсию, пишет The New York Times. Однако представитель компании опроверг эту информацию в интервью South China Morning Post.
Мир
08.09.2018
В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам
Высшую меру наказания верховный суд Египта утвердил для 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов в 2013 году.
Мир
08.09.2018
Ким Чен Ын заявил о готовности посетить Россию
Отвечая на письмо российского президента, глава КНДР подтвердил Валентине Матвиенко готовность нанести официальный визит в Россию.
Мир
07.09.2018
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита"
Планы Великобритании ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка, заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье.
Мир
07.09.2018
Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии
Иран и Турция заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Эрдоган раскритиковал Асада.
Мир
07.09.2018
РФ пыталась перехватить спутниковые данные - Париж
Российский спутник при близком сближении пытался перехватить данные с французско-итальянского, утверждает Минобороны Франции.
Мир
07.09.2018
У Филарета объяснили цель назначения экзархов
Назначение экзарха обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.
Мир
07.09.2018
Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд
Вашингтон заканчивает подготовку к введению ранее объявленных пошлин на $200 млрд, а также готовят новые сборы на $267 млрд.
Мир
06.09.2018
"Газпром" удалил с сайта перечень дочерних компаний
Ранее активы "Газпрома" были арестованы в нескольких странах по иску "Нафтогаза Украины".
Мир
06.09.2018
В Индии отмечают снятие запрета на однополый секс
В Индии представители ЛГБТ-сообщества и борцы за равноправие отмечают отмену Верховным судом Индии закона, запрещающего однополые связи.
Мир
06.09.2018
Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей
Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей.
Мир
06.09.2018
В ЕС скептически восприняли планы по Конституции
Идею изменения Конституции, предложенную Порошенко, европейские депутаты восприняли без большого энтузиазма.
Мир
05.09.2018
В августе международные резервы сократились почти до $17 млрд
В августе международные резервы сократились на 2,9% с июлем
Мир
05.09.2018
Лондон отказался дать РФ данные по делу Скрипалей
Москва потребовала от Британии материалы на росссиян, которых они обвиняют в отравлении Скрипалей.
Мир
05.09.2018
Нефть подешевела на доллар за день из-за шторма
Из-за шторма Гордон производство нефти в Мексиканском заливе снизилось на 9,23%. Эксперты ждут данные о запасах в США.
Мир
05.09.2018
Еврокомиссар: ЕС находится в смертельной опасности
Гюнтер Эттингер считает, что Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии хотят ослабить или даже уничтожить ЕС.