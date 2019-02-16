16.02.2019
Путин и Макрон по телефону обсудили Украину
Источник: Корреспондент.net
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину.
Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.
Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.
Новости раздела
Украина
16.02.2019
На Донбассе погиб сапер ГСЧС
Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Украина
14.02.2019
Внешняя торговля ухудшилась в два с лишним раза за 2018 год
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов
Украина
14.02.2019
Финансирование обороны выросло в 20 раз – Турчинов
Создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, отметил секретарь СНБО.
Украина
14.02.2019
Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек
Правоохранители Днепропетровской области провели около 60 обысков у наркосбытчиков и задержали 18 человек.
Украина
14.02.2019
СМИ назвали третьего подозреваемого в деле Скрипалей
Журналисты назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - сотрудник ГРУ Денис Сергеев.
Украина
14.02.2019
Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине
Всего, по сравнению с предыдущим годом, помощь может быть увеличена на 75 миллионов долларов.
Украина
13.02.2019
Захваты храмов служат задаче признания ПЦУ, – управделами УПЦ
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний
Украина
13.02.2019
В Украине вынесли первый приговор за буллинг
В Украине вынесли первый приговор за буллинг
Украина
13.02.2019
В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции
В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции
Украина
13.02.2019
МИД: Киев доволен поправками ЕС по Nord Stream 2
Поправки Европейского Союза по Северному потоку-2 соответствуют требованиям Украины, сообщили в МИД.
Украина
13.02.2019
Кабмин утвердил гособоронзаказ-2019 - СМИ
Объем гособоронзаказа на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн, прогнозировали в МЭРТ.
Украина
13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Украина
13.02.2019
Длинные очереди. ОБСЕ показало видео с Донбасса
Наблюдатели показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.
Украина
13.02.2019
В 2018 году Украина одолжила 286 млрд
Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.
Украина
13.02.2019
Кабмин вернул Супрун на работу
Правительство разрешило исполняющей обязанности министра здравоохранения и дальше выполнять свои функции, кроме требующих исключительных полномочий.
Украина
12.02.2019
В магазинах могут изъять более 1 тыс. видов импортного виски, - ЕБА
Крепкий импортный виски может исчезнуть с прилавков.
Украина
12.02.2019
В Мелитополе корью заразилась все семья, 4 из них - дети
За последнюю неделю в Запорожкой области было зарегистрировано 56 случаев кори
Украина
12.02.2019
В заброшенном здании в Днипре нашли мешки с боеприпасами
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу
Украина
12.02.2019
Волкер: Репутация Украины зависит от выборов
В Госдепе заявили о репутационных рисках избирательной кампании и подчеркнули важность открытости выборного процесса.
Украина
12.02.2019
ОБСЕ насчитала на Донбассе 400 взрывов за сутки
Количество взрывов увеличилось более, чем в 14 раз по сравнению с предыдущими сутками.
Украина
11.02.2019
В 2018 году ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев незаконного использования газа
На протяжении 2018 года ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев несанкционированного использования газа.
Украина
11.02.2019
В Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами
Кражи совершались 2-3 раза в неделю
Украина
11.02.2019
Верховный Суд передал дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова
Решение было принято в понедельник