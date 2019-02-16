Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину.

Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.

Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.