Путин игнорирует запрос Порошенко о переговорах

Источник: Корреспондент.net

Глава России Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонный разговор по захвату украинских кораблей в Черном море. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью французскому телеканалу France 24, сообщает в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба главы государства.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т. д.", - рассказал украинский президент.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как в настоящее время идет следствие.