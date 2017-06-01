Путин: Люблю таких людей, как Трамп

Источник: КорреспонденТ.net

Российский президент Владимир Путин назвал главу США Дональда Трампа "прямым и откровенным" человеком, и что он "любит таких, как Трамп, людей".

Об этом он заявил иностранным журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает Bloomberg.

По его словам, президента США нельзя отнести к "категории обычных политиков", отметив, что считает это "преимуществом", так как у нового Трампа "свежий взгляд на вещи".

При этом Путин подчеркнул, что еще не составил "окончательное мнение" о Трампе, потому что их личной встречи еще не было. Он уточнил, что нельзя "быть другом человеку, которого не знаешь".



"Некоторым людям он нравится, некоторым - нет", - сказал Путин о Трампе.

Также Путин заявил, что "непрекращающаяся антироссийская кампания" "контрпродуктивна" и вредит всем. Он выразил надежду, что это "не может длиться вечно и должно пройти".