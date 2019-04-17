Путин не планирует встречу в "нормандском формате"

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует участвовать во встрече в "нормандском формате" в июне.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Петра Порошенко о планах встречи лидеров нормандской четверки в июне, Путин сказал, что с ним этот вопрос никто не обсуждал.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал российский лидер.