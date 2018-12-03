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03.12.2018

Путин об Азове и сделка Трампа. Итоги саммита G20

Источник: Корреспондент.net

Саммит Большой двадцатки прошел на фоне торговой войны и международной напряженности, вызванной, в том числе, конфликтом в Керченсом проливе.

На саммите G20, который в 2018 году прошел в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, лидеры крупнейших национальных экономик мира и международных организация обсуждали глобальные экономические вызововы и перспективы мирового развития в следующие десять лет. 

Путин рассказал об Украине

Ключевая для России встреча на саммите G20 - беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом - не состоялась. Переговоры же с лидерами других стран во многом оказались сосредоточены вокруг ситуации в Керченском проливе, отмечает РБК.

Однако Россия достигла другой важнейшей договоренности: Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Мохаммед бен Сальман решили продлить на 2019 год соглашение ОПЕК+, ограничивающее добычу нефти. Это и стало причиной пламенного рукопожатия лидеров, которое обсуждалось прессой.

Азовский кризис. Силы Украины и России в море

На пресс-конференции по итогам саммита Путин прокомментировал обострение конфликта с Украиной и возможность обмена захваченных украинских моряков, чего потребовали министры иностранных дел Большой семерки. Они также настаивают на возврате Украине кораблей.

Россия считает украинских моряков и корабли нарушителями своих территориальных вод возле аннексированного Крыма, которые международное сообщество считает территориальными водами Украины.

По словам Путина "толкание бортами" началось после того, как украинская сторона отказалась взять российского лоцмана для прохождения через Керченский пролив. Россия опасалась, что они собираются "взорвать мост".

"Наши пограничники начали вытеснять их оттуда - после того, как они ушли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили, что мост собираются взорвать. Начали бежать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами", - отметил он.

Российский президент уверен, что ситуация в Керченском проливе была "спланированной провокацией".

"В судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив", - заявил Путин.

Президент России заявил, что ФСБ захватила "катера, подаренные США Украине". Как известно, российская сторона обстреляла Никополь и Бердянск - катера проекта Гюрза-М, спроектированные в Николаеве и построенные в Киеве.

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Путин подчеркнул, что Россия пока не рассматривает вопрос об обмене украинских моряков и объяснил, почему.

"Украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - отметил он.

Он также обвинил Украину в нарушении двустороннего договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в 2003 году, напомнив о задержании российских рыбаков.

Путин заявил об уверенности, что Киев заинтересовано в обострении конфликта с Россией, а не в урегулировании ситуации.

"И пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться", - отметил он.

Российский президент объяснил, почему отказался говорить с президентом Украины Петром Порошенко после инцидента в море.

"Действительно разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, так как непонятно, о чем говорить, ведь ничего не выполняется", - сказал он.

Военное положение, которое Украина ввела после инцидента в Керченском проливе, Путин считает внутренней борьбой за власть.

"Во время более масштабных событий, связанных с Украиной, никто не вводил военное положение, а теперь накануне выборов хотят ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране", - сказал он.

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В ответ на вопрос российского агентства Интерфакс о запрете на въезд в Украину мужчин из России в возрасте 16-60 лет, Путин заявил, что зеркальных мер со стороны России не будет.

 

Сделка Трампа и Си. Торговая война приостановлена

Соглашения о перемирии на три месяца в продолжающейся между США и КНР торговой войне удалось достичь поздно вечером 1 декабря. В ходе рабочего обеда с лидером Китая Си Цзиньпинем Дональд Трамп согласился отложить повышение тарифов на импортируемые в Соединенные Штаты китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.

По инициативе президента США дополнительные 25 процентов пошлины были введены на ввоз товаров на сумму в 50 миллиардов, а поставки общей стоимостью в 200 миллиардов облагались десятипроцентнеым тарифом. С первого января эта ставка должна была быть повышена до 25 процентов, что негативно отразилось бы на мировой финансовой системе.

В свою очередь, Китай согласился закупить в США "пока не согласованное, но значительное количество сельскохозяйственных, энергетических и индустриальных" товаров, что позволит сократить существующий в американо-китайской торговле дисбаланс.

Кроме того, китайские власти согласились усилить контроль за оборотом фетанила - синтетического опиоида, производимый в КНР, который считается одной из основных причин эпидемии наркомании в США.

Если стороны не смогут договориться, столкнувшись с прежними препятствиями, по словам Трампа, он продолжит реализовывать свой прежний план, предполагающий повышение тарифов на китайские товары.

Президент также пригрозил распространить тарифы на весь импорт из Китая, то есть дополнительно на товары общей стоимостью в 267 миллиардов долларов. В заявлении Белого дома касательно итогов субботних переговоров не было упоминаний об этой угрозе президента.

Рабочий обед с лидером КНР стал главным событием в ходе двухдневнего пребывания президента США на саммите G20. Накануне после долгих колебаний Трамп отменил запланированную встречу с Путиным. Причиной для этого стал обстрел и захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Кроме того, расписание Трампа также изменилось в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего. "Из уважения" к нему Трамп отменил традиционную итоговую пресс-конференцию.

В ходе саммита Трамп провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, индийским премьером Нарендрой Моди и некоторыми другими политиками.

До этого президент США подписал с лидерами Канады и Мексики новое торговое соглашение, которое должно сменить договор НАФТА, обеспечивавший особые условия торговли между странами Северной Америки. По мнению Трампа, это соглашение не отвечало интересам США.

USA Today ишет, что встреча с Путины у Трампа все же состоялась, но неформальная, "после того, как большую часть дня американский президент избегал российского коллегу". Напомним, что Трамп прошел мимо Путина во время церемонии фотографирования.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что они поговорили накануне, во время гала-ужина для президентов и их жен, который закрыт для журналистов.

"Как это характерно для многосторонних мероприятий, президент Трамп и первая леди посвятили вчерашний вечер неофициальным беседам с мировыми лидерами, включая президента Путина", - сказала Сандерс.

Подробности о длительности разговора и темы не незывались в Белом доме, но Путин рассказал, что обсуждалась Украина.

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сказал российский президент.

Общая декларация

По итогам саммита G20 приняли итоговую декларацию, документ опубликован на сайте встречи. В декларации из 31 пункта лидеры Большой двадцатки говорится, что страны-участницы:

  • подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики
  • договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации
  • договорились о борьбе с терроризмом в интернете
  • подтвердили приверженности Парижскому соглашению по климату (кроме США, которые вышли из договора)
  • выразили готовность совместно работать над устранением причин вынужденной миграции.

Gurdian пишет, что в начале саммита не было уверенност, что странам удастся прийти к согласию по совместному коммюнике, поскольку представители США заняли жесткую позицию, противясь любым упоминаниям о мультилатерализме, "основанном на нормах порядке" и роли МВФ в качестве глобальной системы обеспечения безопасности.

Неспособность согласовать текст итогового коммюнике могла бы поставить под сомнение жизнеспособность Большой двадцатки как форума, призванного поддерживать экономическую стабильность, а также ускорить процесс скатывания к протекционизму, отмечает газета

В Большую двадцатку входят страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и ЕС.

В частности, Европейский союз представлен председателями Европейской комиссии и Европейского совета; также в G20 входят представители различных международных организаций: ООН, МВФ, Совета по финансовой стабильности, Всемирной торговой организации и Всемирного банка.

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