Путин объявил об участии в президентских выборах 2018 года

Источник: 112.ua

Президент РФ Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении, отвечая на вопрос одного из сотрудников завода.

"Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок и огласите свое решение. Ведь мы, ГАЗ, за вас", - сказал работник "ГАЗа".

Работники завода после этого начали скандировать "ГАЗ за вас".

Путин ранее неоднократно отказывался отвечать на вопрос о своем выдвижении на новый срок.

Ранее Путин участвовал в президентских выборах и как самовыдвиженец (в 2000-м и 2004 годах), и как кандидат от "Единой России" (в 2012 году).