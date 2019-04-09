09.04.2019
Путин оценил попытки США остановить Nord Stream-2
Источник: Корреспондент.net
США не смогут остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он выгоден Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Арктическом форуме во вторник, 9 апреля.
"Ну вот возьмите тот же Северный поток-2, наши американские друзья с ним борются, но он явно выгоден европейских партнерам", - сказал Путин.
Он отметил, что в конце года уже заработает Турецкий поток, "а с европейцами мы до сих пор не можем договориться".
"Так же абсолютно противодействовали наши американские партнеры в шестидесятых годах. Вообще проект "газ в обмен на трубы" мы с ФРГ делали, абсолютно то же самое было. То же самое было в отношении Северного потока-1. Если бы Северного потока-1 не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать что - цены были бы еще больше чем сегодня", - добавил он.
Российский президент подчеркнул, что в рыночных условиях заставить покупать товары на 30% дороже невозможно. При этом он допустил, что США могут принудить Европу оплачивать разницу в цене на американский и российский газ.
"Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы оказать давление на европейские страны. Заставить их только разницу в цене между нашим газом и американским сжиженным газом погасить из своих национальных бюджетов. Потому что заставить на 30% больше покупать товар в рыночных условиях невозможно. Это невозможно сделать просто - не будут покупать. Домохозяйства же не будут платить просто так", - сказал Путин.
"Тогда что нужно сделать, чтобы равные условия поставить - разницу погасить из бюджетов... Но я думаю, что если так дальше пойдет, то и до этого может дойти. Но это уже не наш выбор. Это выбор европейских партнеров", - добавил он.
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