Путин оценил попытки США остановить Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

США не смогут остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он выгоден Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Арктическом форуме во вторник, 9 апреля.

"Ну вот возьмите тот же Северный поток-2, наши американские друзья с ним борются, но он явно выгоден европейских партнерам", - сказал Путин.

Он отметил, что в конце года уже заработает Турецкий поток, "а с европейцами мы до сих пор не можем договориться".