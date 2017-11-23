Путин опрокинул стул Эрдогана на переговорах в Сочи

Источник: 112.ua

На переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин оконфузился, опрокинув стул, на котором сидел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Видео опубликовано на канале RT.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров, в которых также участвовал президент Ирана Хасан Роухани.

По окончании выступления Путин поднялся, пожал руку Эрдогану и отодвинул от него стул, чтобы турецкому президенту было удобнее встать. Однако стул с грохотом упал (позже его подняли).

Отметим, что во время встречи стороны обсуждали конфликт в Сирии.