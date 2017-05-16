Путин: Переоснащаем армию для границы с Украиной

Источник: КорреспонденТ.net

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит переоснащение войск из-за необходимости укреплять границы на западе (где РФ граничит с Украной - ред.) и арктические территории.

"Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, в прошлом году российский гособоронзаказ был выполнен на 97 процентов, а войска получили более 5,6 тысячи видов новейшего вооружения и около трех тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники.

Он подеркнул, что это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58 процентов, а в нынешнем году этот показатель должен составить 62 процента.