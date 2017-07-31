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31.07.2017

Путин подписал законы о мессенджерах и анонимайзерах

Меры распространяются на все прокси-и VPN-сервисы, а также анонимные сети. Выявлять анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Роскомнадзор создаст государственный реестр информационных ресурсов и сетей, доступ к которым ограничен на территории России. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к ним, требования к способам такого ограничения, а также размещаемой информации об ограничении, определяются Роскомнадзором, говорится в законе. Документ также предписывает операторам поисковых систем блокировать ссылки на информационные ресурсы, включенные в перечень ведомства.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров. Теперь они должны идентифицировать пользователей с помощью номера телефона на основании договора, который владельцы приложения заключат с оператором. Кроме того, операторы обязаны в течение суток ограничить доступ пользователя к приложению, если его подозревают в передаче противоправных сообщений, или заблокировать канал с противоправной информацией, если этого потребует Роскомнадзор. Штрафы вводятся только в отношении операторов мессенджеров, но не самих пользователей. Закон о мессенджерах вступит в силу с 1 января 2018 года, об анонимайзерах - с 1 ноября 2017 года.

 

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