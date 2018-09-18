Путин поговорил с Нетаньяху о сбитом в Сирии Ил-20

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с катастрофой российского самолета Ил-20 возле Сирии. Об этом сообщает во вторник, 18 сентября, израильский Десятый канал.

"Нетаньяху поговорил по телефону с российским президентом Путиным и выразил сожаление в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, сбитого возле Сирии", - написал журналист этого телеканала Барак Равид в Twitter.

В ходе беседы, по данным израильских СМИ, Нетаньяху также заявил Путину, что Израиль готов бороться против военного присутствия Ирана в Сирии и против попыток Ирана передать вооружение военизированной шиитской организации Хезболла.

Кроме того, в разговоре премьер Израиля предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля, чтобы тот передал всю необходимую информацию по инциденту.