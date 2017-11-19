Путин попал сразу в несколько конфузов, открывая памятник царю в Крыму

Источник: Апостроф

Так, открытый 18 ноября памятник царю сразу же подвергся критике за искажение исторических фактов. Главным объектом критики стала горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца.

Отмечается, что в ходе дискуссии в "Живом журнале" пользователи собрали те "увековеченные в камне" достижения российского государства, к которым сам Александр III имел либо малое отношение, либо никакого. Многие из символов на стеле связаны с вехами, датированными периодом царствования его отца - Александра II.

"Создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие", - так агентство ТАСС описывало изображения на стеле памятника.

В то же время авторы "Живого журнала" указывают, что писатель Федор Достоевский умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года. Третьяковская галерея была основана еще в 1856 году - это общеизвестный факт, указанный на официальном сайте "Третьяковки".

Официальная дата основания Исторического музея - 1872 год. Самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х, а при Александре III так и не взлетел. Открытие самого знаменитого периодического закона химиком Дмитрием Менделеевым датируется 1869 годом.

Кроме того, пользователи отмечают недостаток свидетельств о том, что известную фразу о "двух союзниках" России - "армии и флоте" - император действительно произносил.