Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщают австийские СМИ в субботу, 18 августа.

Мероприятие проходило в ресторане Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии (примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац).

В качестве подарка Путин привез с собой фольклорный ансамбль донских казаков.

Российский президент провел на свадьбе около часа. В частности, он станцевал с Карин Кнайсль. После этого Путин и отправился в Германию, в резиденцию Мезеберг, где он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.