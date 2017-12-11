Путин прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

Источник: Корреспондент.net

Решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт", - сказал Путин.

По мнению российского президента, для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам необходимы долгосрочные договоренности, отвечающие интересам обеих сторон и соответствующие принятым ранее решениям международного сообщества.