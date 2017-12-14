​Путин провел большую пресс-конференцию в Москве: полное видео

Источник: Апостроф

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, провел большую пресс-конференцию в Москве. Началась она в полдень по московскому времени (11:00 по Киеву).

Аккредитацию на мероприятие получили более 1600 журналистов, в том числе представитель Украины Роман Цимбалюк, который неоднократно задавал Путину вопросы о развязывании Россией войны на Донбассе.

Украинский вопрос не останется без внимания, однако ему уделили не слишком много времени. Вопрос Крыму вообще остался без какого-либо обсуждения. Это весьма странно, ведь именно аннексия Крыма и война на Донбассе стали причиной введения западных санкций против России. Именно вывод войск из Украины и возвращение ей оккупированных территорий является главным условием снятия ограничений, о чем неоднократно заявляли западные партнеры Киева.

Стоит отметить, что не так давно Путин официально заявил о своем участии в выборах президента России в 2018 году. На пресс-конференции он подчеркнул, что идет в качестве самовыдвиженца.