Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил

Источник: КорреспонденТ.net

Российский президент Владимир Путин заявил о сборе биоматериалов россиян иностранцами. Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека 30 октября.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации", - сказал российский лидер.

Слова Путина довольно быстро разошлись на мемы. На федеральном канале Россия 24 вышел сюжет о секретных американских лабораториях, в которых "генетически улучшают" пилотов ВВС США.

Вскоре объяснить происходящее пришлось Пентагону.

О чем говорил Путин

В России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов, заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

"Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", - ответил Путин.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что у спецслужб есть данные о сборе биологического материала россиян.

"Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов", - сказал Песков.

Российские сенаторы предположили, что биологический материал собирается для создания нового оружия.

Так, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что таким образом "соответствующие службы на Западе готовятся к биологической войне против России".

В российском парламенте со ссылкой на экспертов сообщили, что человеческий биологический материал может использоваться как для фундаментальных исследований, так и для разработки вирусов как вида нового биологического оружия.

Объяснения Пентагона

На сайте государственных закупок США одна из структур ВВС США разместила 18 июля 2017 года тендер на закупку тканей россиян.

Ведомству требовалось всего 12 образцов молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и 27 образцов синовиальной оболочки, обеспечивающей подвижность суставов.

В документе отмечается, что заказчика интересуют не все нации, проживающие на территории России, а только россияне европеоидной расы.

"Все образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от людей с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис", - говорится в тексте контракта.

При предоставлении образцов поставщик должен предоставить информацию о соответствующем доноре: пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные.

По состоянию на 31 октября данных о поставках по итогам тендера нет.

1 ноября в Пентагоне постарались успокоить россиян, дав комментарии по теме о сборе биоматериалов граждан РФ.

Выяснилось, что эти действия выполнялись в рамках проведения исследования по изучению генетической предрасположенности к болезням опорно-двигательного аппарата. Российские биоматериалы были необходимы для "целостности исследования".

Представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни рассказал, что в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".

Дауни добавил, что для исследований требовалось два набора образцов - с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор предоставила расположенная в США компания.

"Для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения", - сказал представитель Пентагона.

Реакция соцсетей

Рассказ Путина о неких силах, собирающих биологический материал российских граждан, не мог не стать поводом для шуток в социальных сетях.